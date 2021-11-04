شقق للبيع في انطاليا في مجمع Maki Port -شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في انطاليا في مجمع (Maki Port) باسعار تنافسية يحيط المجمع كافة الخدمات الإجتماعية من أسواق تجارية ومولات ومدارس ومستشفيات. تقدم شركة تو انطاليا فرصة إستثمارية رائعة في تركيا بمدينة أنطاليا مجمع راقي متكامل ذو موقع مميز وخدمات ممتازة . حيط المجمع كافة الخدمات الإجتماعية من أسواق تجارية ومولات ومدارس ومستشفيات و المواصلات العامة. شقة 3+1( مساحة 110م2 ) 565,000 $ شقة 4+1( مساحة 140م2) 659,000$ شقة 5+1 ( 200م2) 1235,000$ شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|ليمان- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|565,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109974
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