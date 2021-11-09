شقق للبيع في انطاليا في مجمع ميليسيا بارك-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في انطاليا ضمن مجمع راقي في منطقة كونيالتي هورما مجمع متكامل الخدمات وضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا كلمواصلات العامة والاسواق التجارية ميزات المجمع مسابح صيفية خارجية ملاعب وحدائق خضراء اماكن مخصصة للجلوس حول المسابح كراج سيارات طاقم حراسة كميرات مراقبة علة مدار 24 ساعة الشقق المتوفرة شقة غرفة وصالة السعر 81000$ شقة غرفتين وصالة السعر 115000$ شقة ثلاث غرف وصالة السعر 171000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group