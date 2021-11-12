شقق للبيع في انطاليا في مجمع فيغا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة للبيع غرفتين نوم ومطبخ وصالة ( بمساحة 170 م2 ) في كونيالتي انطاليا ضمن مجمع فيغا . يشتهر حي كونيالتي بالحي الاوربي لأنه مقصد السياح الباحثين عن الهدوء والرقي والخدمات المتكاملة ميزات المجمع: مدخل للمجمع مزين بالورود والأزهار مسابح بمساحات كبيرة تناسب الكبار والصغار داخلية وخارجية حديقة جميلة مع جلسات عائلية وألعاب أطفال ملعب كرة السلة وملعب للأطفال غرف مساج وساونا ولياقة بدنية كراج للسيارات طاقم أمني وكاميرات مراقبة 24 ساعة شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كونيالتي- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111007
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