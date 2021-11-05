شقق للبيع في انطاليا ضمن مجمع فاخر-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة ثلاث غرف وصالة للبيع في انطاليا دوشيمالتي منطقة الهدوء والرفاهية وتوفر كافة الخدمات و وسائل الراحة يقع المشروع في منطقة دشم التي الحي الدبلوماسي الشهير في انطاليا. مواصفات الشقة - طابق 2 - تراس واسع - بلكون عدد 4 - نظام التحكم الذكي - نظام انذار حرائق - حمامين - أرضيات خشبية للغرف - مطبخ منفصل - زجاج عازل للصوت الشقق المتوفرة ثلاث غرف وصالة السعر : 140,000 $ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|دوشيمالتي- دوشيمالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110099
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