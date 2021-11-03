شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع Casa grande-شركة توانطاليا العقارية

شقق وعقارات للبيع : مجمع Casa grande يتيح لكم فرصة الشراء بالتقسيط يوفر المجمع تصاميم عصرية داخلية وخارجية كما يمتاز بموقعة وضمن ارقى الاحياء سكنيا وسياحيا لوفرة الخدمات المطلوبة ومن كافة المتطلبات العائلية اسواق ومولات تجارية مواصلات عامة على مدار الساعة ميزات المجمع : مسبح كبير رائع للكبار والصغار اماكن مخصصة للجلوس حول المسبح انترفونات للمجمع مع شاشة عرض داخل الشقق مراب للسيارات مخصص للمجمع شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group