شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع سيتي تاور-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع سيتي تاور المجمع السكني المتكامل الخدمات في منطقة كيبيز. ميزات المجمع : مسابح للكبار و الصغار صالات رياضية و العاب للأطفال غرف للاستقبال ساونا مرآب للسيارات تحت الأرض كاميرات مراقبة طقم حراسة 24/7 البعد عن المركز 2 كم البعد عن المطار 7 كم البعد عن الشاطئ 5 الشقق ذات مطبخ مستقل أسقف مستعارة أرضيات باركيه و أرضيات كرانيت تدفئة مركزية شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كيبيز- كيبيز
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110204
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