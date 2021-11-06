شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع سيتي تاور-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع سيتي تاور المجمع السكني المتكامل الخدمات في منطقة كيبيز. ميزات المجمع : مسابح للكبار و الصغار صالات رياضية و العاب للأطفال غرف للاستقبال ساونا مرآب للسيارات تحت الأرض كاميرات مراقبة طقم حراسة 24/7 البعد عن المركز 2 كم البعد عن المطار 7 كم البعد عن الشاطئ 5 الشقق ذات مطبخ مستقل أسقف مستعارة أرضيات باركيه و أرضيات كرانيت تدفئة مركزية شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group