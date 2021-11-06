شقق للبيع في انطاليا بإطلالة مباشرة على البحر-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في انطاليا بإطلالة مباشرة على البحر ضمن مجمع A MEDITERRA RESIDENCE ضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا هورما . ميزات المجمع : عام البناء 2021 طواقم حراسة متوفر كميرات مراقبة متوفر مرآب سيارات متوفر مسابح متوفر صالات رياضة متوفر حدائق وألعاب أطفال متوفر الشقق المتوفرة شقة غرفة وصالة (بمساحة 73م2) السعر 255,000$ شقة ثلاث غرف وصالة (بمساحة 157م2) السعر 500,000$ شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|هورما- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|255,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110152
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