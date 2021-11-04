شقق للبيع في انطاليا بإطلالة على البحر في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في انطاليا بإطلالة مباشرة على البحر. شقق للبيع في انطاليا كونيالتي ضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا اراب سويو المخدم بالمواصلات العامة والاسواق التجارية الدائمة يحاط موقع المشروع بالمناظر الطبيعية الخلابة. شقة غرفة وصالة السعر 300,000$ شقة غرفتين وصالة السعر 345,000$ شقة ثلاث غرف وصالة السعر 380,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|أراب سويو- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110043
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