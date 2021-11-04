شقق للبيع في انطاليا بإطلالة على البحر في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

تركيا (أنطاليا) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا بإطلالة على البحر في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقق للبيع في انطاليا بإطلالة مباشرة على البحر. شقق للبيع في انطاليا كونيالتي ضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا اراب سويو المخدم بالمواصلات العامة والاسواق التجارية الدائمة يحاط موقع المشروع بالمناظر الطبيعية الخلابة. شقة غرفة وصالة السعر 300,000$ شقة غرفتين وصالة السعر 345,000$ شقة ثلاث غرف وصالة السعر 380,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: أراب سويو- كونيالتي
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300,000 دولار
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2110043
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع كوكسو-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع كوكسو-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط بدون فوائد في كونيالتي انطاليا بأسعار تنافسية شقق للبيع في انطاليا كونيالتي هورم.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

61,000 دولار

4/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا على البحر-شركة تو انطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا على البحر-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا كونيالتي ضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا في كونيالتي ليمان ضمن م.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

450,000 دولار

4/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا في مجمع Maki Port -شركة تو انطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا في مجمع Maki Port -شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا في مجمع (Maki Port) باسعار تنافسية يحيط المجمع كافة الخدمات الإجتماعية من أسواق.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

565,000 دولار

4/11/2021
صورة الاعلان: شقق رخيصة للبيع ضمن مجمع باراج في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق رخيصة للبيع ضمن مجمع باراج في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في مجمع باراج في انطاليا بالسعر المناسب احجز شقة الأحلام المثالية ضمن أرقى الأحياء ، الأج.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

30,000 دولار

4/11/2021
صورة الاعلان: شقق رخيصة للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع شيرازي-شركة تو انطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق رخيصة للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع شيرازي-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق رخيصة للبيع في انطاليا كيبيز ضمن مجمع شيرازي المتكامل الخدمات في منطقة حبيب لار المخدمة بالمواصل.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

30,000 دولار

3/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع Casa grande-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع Casa grande-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق وعقارات للبيع : مجمع Casa grande يتيح لكم فرصة الشراء بالتقسيط يوفر المجمع تصاميم عصرية داخلية و.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

76,800 دولار

3/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

تقسيط على ثلاث سنوات في مشروع سوريابيANTALYA SURYAPI يقع المشروع في منطقة Kepez احد اكبر واشهر مناط.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

52,000 دولار

3/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع Studio Ca - شركة تو انطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع Studio Ca - شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا-شركة تو انطاليا العقارية شقق سكنية في انطاليا للبيع بالتقسيط ضمن مشرو.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

45,000 دولار

3/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في تركيا أنطاليا - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في تركيا أنطاليا

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

#شركة #أناضول #بروبرتي تقدم لكم أقوى عرض بي مدينة #أنطاليا ،مجمع ذو جودة عالية متكامل خدمات مناسبة #.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

41 دولار

12/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager