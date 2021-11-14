شقق للبيع في انطاليا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا الانيا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

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شقة للبيع في مدينة الانيا انطاليا ضمن مجمع كونيف KONEV الشقة مكونة من اربع غرف وصالة (بمساحة 180 م2 ) ذات اطلالة رائعة ضمن مجمع متكامل حديث البناء يتوفر بداخله طاقم حراسة كاميرات مراقبة مرأب سيارات مسابح صالات رياضية حدائق والعاب اطفال تبعد عن البحر 7 كم . تتميز مدينة الانيا الساحلية بجمالها وروعة مناخها وطبيعتها و تشتهر بحداثة العمران فيها والرونق السياحي المتألق بها الذي يتميز بنوعية زائريه . شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: الانيا- الانيا
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 152,000 دولار
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111195
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