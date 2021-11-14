شقق للبيع في انطاليا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع في مدينة الانيا انطاليا ضمن مجمع كونيف KONEV الشقة مكونة من اربع غرف وصالة (بمساحة 180 م2 ) ذات اطلالة رائعة ضمن مجمع متكامل حديث البناء يتوفر بداخله طاقم حراسة كاميرات مراقبة مرأب سيارات مسابح صالات رياضية حدائق والعاب اطفال تبعد عن البحر 7 كم . تتميز مدينة الانيا الساحلية بجمالها وروعة مناخها وطبيعتها و تشتهر بحداثة العمران فيها والرونق السياحي المتألق بها الذي يتميز بنوعية زائريه . شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group