شقق للبيع في انطاليا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة للبيع في مدينة الانيا انطاليا ضمن مجمع كونيف KONEV الشقة مكونة من اربع غرف وصالة (بمساحة 180 م2 ) ذات اطلالة رائعة ضمن مجمع متكامل حديث البناء يتوفر بداخله طاقم حراسة كاميرات مراقبة مرأب سيارات مسابح صالات رياضية حدائق والعاب اطفال تبعد عن البحر 7 كم . تتميز مدينة الانيا الساحلية بجمالها وروعة مناخها وطبيعتها و تشتهر بحداثة العمران فيها والرونق السياحي المتألق بها الذي يتميز بنوعية زائريه . شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|الانيا- الانيا
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111195
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