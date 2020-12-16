شقق للبيع في اللوتس - el lotus new cairo

تملك فى أفضل عقارات التجمع الخامس يتميز حى اللوتس بأنه من أرقى أحياء القاهرة الجديدة حيث يتمتع حي اللوتس بالتجمع الخامس بعدد كبير من الحدائق والمساحات الخضراء مما يضفي الهدوء والراحة النفسية لك ولأسرتك اللوتس الجديدة هى فرصة ذهبية للسكن والإستثمار مشروع اللوتس 225 بالتجمع الخامس تم تصميم المشروع بانوراما فيو حيث يقع المشروع على بعد دقائق من التسعين الشمالي وشارع النوادي والمشروع على شارع رئيسي وكل الوحدات بتطل على الشارع الرئيسي مساحات متنوعة تناسب جميع الإحتياجات تبدأ من 145 متر إلى 23