شقق للبيع في اللوتس - el lotus new cairo

(للبيع)
|تملك فى أفضل عقارات التجمع الخامس يتميز حى اللوتس بأنه من أرقى أحياء القاهرة الجديدة حيث يتمتع حي اللوتس بالتجمع الخامس بعدد كبير من الحدائق والمساحات الخضراء مما يضفي الهدوء والراحة النفسية لك ولأسرتك اللوتس الجديدة هى فرصة ذهبية للسكن والإستثمار مشروع اللوتس 225 بالتجمع الخامس تم تصميم المشروع بانوراما فيو حيث يقع المشروع على بعد دقائق من التسعين الشمالي وشارع النوادي والمشروع على شارع رئيسي وكل الوحدات بتطل على الشارع الرئيسي مساحات متنوعة تناسب جميع الإحتياجات تبدأ من 145 متر إلى 23
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmoltqa
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076419
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
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