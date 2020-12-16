شقق للبيع في اللوتس الجديدة - عقارات حي اللوتس بالقاهرة الجديدة

لو بتدور علي شقق للبيع في اللوتس الجديدة للسكن أو الاستثمار.هنقدملك أفضل عرض دوبلكس في اللوتس الجديدة قلب التجمع الخامس فرصة مميزة للاستثمار بأفضل سعر للمتر 6600 جنيه فقط دوبلكس مساحة 243 م ( أرضي 149 م + بيزمنت 94 م ) موقع مميز 3 دقائق الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل ثاني نمرة من شارع النوادي (نادي بلاتنيوم _نادي القاهرة الجديدة _نادي وادي دجلة) أمام منطقة خدمات متكاملة واجهات بحرية مساحات خضراء استلام 2021م بأفضل سعر وأفضل نظم للسداد