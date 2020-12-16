شقق للبيع في التجمع الخامس بالتقسيط - عقارات بيت الوطن القاهرة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
امتلك الان شقتك في افضل مواقع بيت الوطن وكن الاقرب من العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بجميع خدمات العاصمة الادارية الجديدة ومن اهمها المونوريل امتلك الان وقسط شقتك مساحات متنوعه تبدا من 145م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: elmoltqa
التليفون: 01090079595

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076457
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16/12/2020
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16/12/2020
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16/12/2020
صورة الاعلان: شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط - امتلك شاليهك في العين السخنة - في القاهرة مصر

شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط - امتلك شاليهك في العين السخنة

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العنوان:

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16/12/2020
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اسعار كمبوند البوسكو العاصمة الادارية الجديدة Misr Italia Properties

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز شقتك في العاصمة الادارية الجديدة مخطط العاصمة الادارية الجديدة تعد العاصمة الإدارية الجديدة م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: كمبوند دي جويا العاصمة – مبيعات كمبوند دى جويا العاصمة - في القاهرة مصر

كمبوند دي جويا العاصمة – مبيعات كمبوند دى جويا العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أنظمة الدفع والسداد في كمبوند دي جويا يتمتع مشروع دي جويا بأنه أقل سعر للمتر في العاصمة الادارية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL - في القاهرة مصر

كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أسعار مشروع سين سيفين العاصمه سعر المتر يبدأ من 10400 جنيه فقط لفترة محدودة اغتنم الفرصة الأن لذلك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مدينة الجلالة الجديدة – أحدث مشروعات الجلالة - في القاهرة مصر

مدينة الجلالة الجديدة – أحدث مشروعات الجلالة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مدينة الجلالة الجديدة هى أحدث المشروعات التنموية القومية المصرية و يتم الإشراف عليها من خلال الهيئة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
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