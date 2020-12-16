شقق للبيع في التجمع الخامس بالتقسيط - عقارات بيت الوطن القاهرة الجديدة

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmoltqa
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076457
560,000 جنيه
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