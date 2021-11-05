شقق للبيع في الانيا تركيا ضمن مجمع Eco Marine-شركة توانطاليا العقارية

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صورة الاعلان: شقق للبيع في الانيا تركيا ضمن مجمع Eco Marine-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

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يسعدنا أن نقدم لكم مجمعنا الحديث الجديد ECOMARINE يقع في ألانيا ، التي تشتهر بأجوائها الودية وطقسها شبه الاستوائي. مسبح خارجي مسبح خاص بالشقق العليا مسبح داخلي ملعب للأطفال منطقة شواء خارجية نظام الأقمار الصناعية نظام أمني 24/7 بكاميرات مولد لانقطاع التيار الكهربائي مصعد مزدوج ساونا حمام تركي (حمام) الشقق المتوفرة : شقة غرفتين وصالة ( مساحة:115 م2) السعر: 183,000$ شقة ثلاث غرف وصالة دوبلكس ( مساحة:272 م2) السعر: 365,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: كاركيجاك- ألانيا
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 365,000 دولار
تاريخ الإعلان: 5/11/2021
رقم الإعلان: 2110103
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