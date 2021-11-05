شقق للبيع في الانيا تركيا ضمن مجمع Eco Marine-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|يسعدنا أن نقدم لكم مجمعنا الحديث الجديد ECOMARINE يقع في ألانيا ، التي تشتهر بأجوائها الودية وطقسها شبه الاستوائي. مسبح خارجي مسبح خاص بالشقق العليا مسبح داخلي ملعب للأطفال منطقة شواء خارجية نظام الأقمار الصناعية نظام أمني 24/7 بكاميرات مولد لانقطاع التيار الكهربائي مصعد مزدوج ساونا حمام تركي (حمام) الشقق المتوفرة : شقة غرفتين وصالة ( مساحة:115 م2) السعر: 183,000$ شقة ثلاث غرف وصالة دوبلكس ( مساحة:272 م2) السعر: 365,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كاركيجاك- ألانيا
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|365,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110103
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