شقق للبيع في الانيا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة للبيع في محمودلار ألانيا تركيا ضمن مجمع SONAS VIP.يقع السوبر ماركت والمتاجر والبنوك يبعد 6 كم من وسط ألانيا و 500 مترًا من البحر مرافق المجمع: مسبح خارجي مسبح داخلي ملعب للأطفال منطقة شواء خارجية نظام أمني 24/7 بكاميرات مولد لانقطاع التيار الكهربائي مصعد مزدوج موقف سيارة صالات رياض ساونا حمام تركي متفرغ 24/7 إدارة للمجمع لشقق المتوفرة : شقة ثلاث غرف وصالة مؤثثة ( مساحة:200 م2) السعر: 182,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|محمودلار- الانيا
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110570
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