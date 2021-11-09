شقق للبيع في الانيا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع في محمودلار ألانيا تركيا ضمن مجمع SONAS VIP.يقع السوبر ماركت والمتاجر والبنوك يبعد 6 كم من وسط ألانيا و 500 مترًا من البحر مرافق المجمع: مسبح خارجي مسبح داخلي ملعب للأطفال منطقة شواء خارجية نظام أمني 24/7 بكاميرات مولد لانقطاع التيار الكهربائي مصعد مزدوج موقف سيارة صالات رياض ساونا حمام تركي متفرغ 24/7 إدارة للمجمع لشقق المتوفرة : شقة ثلاث غرف وصالة مؤثثة ( مساحة:200 م2) السعر: 182,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group