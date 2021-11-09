شقق للبيع في الانيا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

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صورة الاعلان: شقق للبيع في الانيا تركيا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

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شقة للبيع في محمودلار ألانيا تركيا ضمن مجمع SONAS VIP.يقع السوبر ماركت والمتاجر والبنوك يبعد 6 كم من وسط ألانيا و 500 مترًا من البحر مرافق المجمع: مسبح خارجي مسبح داخلي ملعب للأطفال منطقة شواء خارجية نظام أمني 24/7 بكاميرات مولد لانقطاع التيار الكهربائي مصعد مزدوج موقف سيارة صالات رياض ساونا حمام تركي متفرغ 24/7 إدارة للمجمع لشقق المتوفرة : شقة ثلاث غرف وصالة مؤثثة ( مساحة:200 م2) السعر: 182,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: محمودلار- الانيا
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 182,000 دولار
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110570
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