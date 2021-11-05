شقق للبيع في اسطنيول تركيا ضمن مجمع Deng Kartal-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|مشروع Denge Kartal سوف يتم بناء هذا المشروع الفاخر ليضيف طابع جميل وراقي أخر على أسلوب البناء العصري في عاصمة التجارة التركية اسطنبول. نظام التقسيط : يتم دفع 50 % من ثمن الشقة ويتم تقسيط المبلغ المتبقي ل 12 شهرا الشقق المتوفرة : شقة غرفتين وصالة ( مساحة:100 م2) السعر: 95,000$ شقة ثلاث غرف وصالة ( مساحة:125 م2) السعر: 135,000$ شقة اربع غرف وصالونين دوبلكس ( مساحة:221 م2) السعر: 375,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كارتال- اسطنبول
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|95,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110104
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