شقق للبيع في اسطنبول ضمن مشروع PALM MARIN-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|مشروع Palm Marin يقع في منطقة بيليك دوزو و يعد من أرقى المشاريع المطلة على بحر مرمرة في مدينة إسطنبول. خيارات التقسيط في المشروع بدون فائدة: 40 % دفعة أولى والمبلغ المتبقي تقسيط على 24 شهر الشقق المتوفرة : شقة غرفتين وصالة السعر 185,000$ شقة ثلاثة غرف وصالة السعر 220,000$ شقة أربع غرف وصالة السعر 277,000$ شقة خمس غرف وصالونين 5+2 السعر 390,000$ شقة ست غرف وصالونين 6+2 السعر 452,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|بيليكدوزو- اسطنبول
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110105
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