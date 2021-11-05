شقق للبيع في اسطنبول ضمن مشروع PALM MARIN-شركة توانطاليا العقارية

مشروع Palm Marin يقع في منطقة بيليك دوزو و يعد من أرقى المشاريع المطلة على بحر مرمرة في مدينة إسطنبول. خيارات التقسيط في المشروع بدون فائدة: 40 % دفعة أولى والمبلغ المتبقي تقسيط على 24 شهر الشقق المتوفرة : شقة غرفتين وصالة السعر 185,000$ شقة ثلاثة غرف وصالة السعر 220,000$ شقة أربع غرف وصالة السعر 277,000$ شقة خمس غرف وصالونين 5+2 السعر 390,000$ شقة ست غرف وصالونين 6+2 السعر 452,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group