شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع TSI SQUARE LIGHT-شركة توانطاليا العقارية

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صورة الاعلان: شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع TSI SQUARE LIGHT-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

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شقق للبيع في ألانيا انطاليا تركيا ضمن مجمع TSI SQUARE LIGHT يقع في مركز مدينة الانيا يتميز بقربه من كافة الخدمات . مرافق المجمع: • مسبح خارجي • مسبح داخلي • ملعب للأطفال • نظام أمني 24/7 بكاميرات • مصعد مزدوج • موقف سيارة • صالات رياضة • ساونا • حمام تركي (حمام) • حديقة • متفرغ 24/7 • إدارة للمجمع الشقق المتوفرة : شقة غرفة وصالة مؤثثة ( مساحة:58 م2) السعر: 117,000$ شقة غرفتين وصالة دوبلكس مؤثثة ( مساحة:113 م2) السعر: 195,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: المركز- الانيا
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 117,000 دولار
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110453
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