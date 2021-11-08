شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع TSI SQUARE LIGHT-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في ألانيا انطاليا تركيا ضمن مجمع TSI SQUARE LIGHT يقع في مركز مدينة الانيا يتميز بقربه من كافة الخدمات . مرافق المجمع: • مسبح خارجي • مسبح داخلي • ملعب للأطفال • نظام أمني 24/7 بكاميرات • مصعد مزدوج • موقف سيارة • صالات رياضة • ساونا • حمام تركي (حمام) • حديقة • متفرغ 24/7 • إدارة للمجمع الشقق المتوفرة : شقة غرفة وصالة مؤثثة ( مساحة:58 م2) السعر: 117,000$ شقة غرفتين وصالة دوبلكس مؤثثة ( مساحة:113 م2) السعر: 195,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|المركز- الانيا
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|117,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110453
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