شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع GREEN LIFE-شركة توانطاليا العقارية

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صورة الاعلان: شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع GREEN LIFE-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

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شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع GREEN LIFE .شقة غرفة وصالة مؤثثة ( مساحة:50 م2) للبيع ضمن مجمع . يوفر هذا السكن كل ما تحتاجه لإقامة مريحة وممتعة في ألانيا. مرافق المجمع: مسبح خارجي مع زلاجة مائية مسبح داخلي حمام سباحة للأطفال ملعب للأطفال منطقة شواء خارجية نظام الأقمار الصناعية نظام أمني 24/7 بكاميرات مصعد مزدوج موقف سيارة صالات رياضة اللياقه البدنيه ساونا حمام تركي (حمام) حديقة أنماط الشقق 1+1 1+2 1+3 شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: أوبا- ألانيا
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 66,500 دولار
تاريخ الإعلان: 12/11/2021
رقم الإعلان: 2111003
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