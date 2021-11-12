شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع GREEN LIFE-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع GREEN LIFE .شقة غرفة وصالة مؤثثة ( مساحة:50 م2) للبيع ضمن مجمع . يوفر هذا السكن كل ما تحتاجه لإقامة مريحة وممتعة في ألانيا. مرافق المجمع: مسبح خارجي مع زلاجة مائية مسبح داخلي حمام سباحة للأطفال ملعب للأطفال منطقة شواء خارجية نظام الأقمار الصناعية نظام أمني 24/7 بكاميرات مصعد مزدوج موقف سيارة صالات رياضة اللياقه البدنيه ساونا حمام تركي (حمام) حديقة أنماط الشقق 1+1 1+2 1+3 شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group