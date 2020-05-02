شقق للبيع في أرقي مناطق بنها

(للبيع)
|👈.امتلك شقتك بافضل مناطق بنها.بدون عمولات او فوايد!!✨ 🔸مساحات (115ـ125ـ135-160-185م) 🔸3غرف ـ ريسبشن قطعتين ـ 2حمام ومطبخ 🔸مرخصة.كاملة المرافق.لها حصة بالارض 🔸نص تشطيب 🔸مقدم 40%.والباقي علي 3سنين 👈بادر بحجز وحدتك مع اعالي العقارية✨ 🔸للاستعلام: 01000844733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Alya Ahmed
|التليفون:
|01000844733
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|العنوان:
|شقق للبيع في بنها- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058813
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