شقق للبيع في أرقي مناطق بنها

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع في أرقي مناطق بنها - في القليوبية مصر

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_بدون عمولات او فوايد.امتلك شقتك ببنها👌 ✅مساحات (115-125-135-160-185م) ✅3غ+ريسبشن قطعتين+2 حمام+مطبخ ✅مرخصة كاملة المرافق.لها حصة بالارض ✅نص تشطيب ✅مقدم 40%.والباقي علي 3سنين 👈للاستفسار: 01000844733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Alya
التليفون: 01000844733

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العنوان: شقق للبيع في بنها- بنها
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/4/2020
رقم الإعلان: 2058508
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3/3/2020
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22/2/2020
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20/2/2020
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20/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

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- في القليوبية مصر

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العنوان:

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القسم: 

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17/2/2020
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- في القليوبية مصر

✅ادفع 40% وقسط الباقي ع 36شهر ✅واستلم شقه مساحة ✅(115_125_135_160_180_185) c.
العنوان:

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القسم: 

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17/2/2020
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✅ادفع 40% وقسط الباقي ع 36شهر ✅واستلم شقه مساحة ✅(115_125_135_160_180_185) c.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

17/2/2020
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فرصة امتلاك شقق تمليك بالتقسيط في موقع متميز ببنها

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17/2/2020
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