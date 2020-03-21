شقق للبيع في أرقي مناطق بنها

(للبيع)
|_بدون عمولات او فوايد.امتلك شقتك ببنها👌 ✅مساحات (115-125-135-160-185م) ✅3غ+ريسبشن قطعتين+2 حمام+مطبخ ✅مرخصة كاملة المرافق.لها حصة بالارض ✅نص تشطيب ✅مقدم 40%.والباقي علي 3سنين 👈للاستفسار: 01000844733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Alya
|التليفون:
|01000844733
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|العنوان:
|شقق للبيع في بنها- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058508
5,500 جنيه
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