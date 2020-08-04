شقق للبيع فى كمبوند سراي مدينة المستقبل

(للبيع)
|تصميمات كمبوند سرايا القاهرة الجديدة وحين نتحدث عن التصميمات الخاصة فى كمبوند سراي القاهرة الجديده أما عن التصميمات المعمارية العصرية التي يتم إنشائها في كمبوند سراى القاهرة الجديده فهي تكون جميعها ذو مستوى عالي من الجودة و فاخرة.و قد تم تصميم المشروع بأحدث التصميمات العالمية نحن قمنا باختيار تصاميم مميزة جدًا لكي تناسب كمبوند سراي القاهرة الجديده والذي بدأ التحدث عنه في كبار دول الخليج والعرب، فمن المعروض أن الشركة المالكة كمبوند سراي القاهرة الجديده وهى شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير التى ت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aqar link
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064237
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