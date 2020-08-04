شقق للبيع فى كمبوند سراي مدينة المستقبل

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تفاصيل الإعلان
تصميمات كمبوند سرايا القاهرة الجديدة وحين نتحدث عن التصميمات الخاصة فى كمبوند سراي القاهرة الجديده أما عن التصميمات المعمارية العصرية التي يتم إنشائها في كمبوند سراى القاهرة الجديده فهي تكون جميعها ذو مستوى عالي من الجودة و فاخرة.و قد تم تصميم المشروع بأحدث التصميمات العالمية نحن قمنا باختيار تصاميم مميزة جدًا لكي تناسب كمبوند سراي القاهرة الجديده والذي بدأ التحدث عنه في كبار دول الخليج والعرب، فمن المعروض أن الشركة المالكة كمبوند سراي القاهرة الجديده وهى شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير التى ت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aqar link
التليفون: 01012576766

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العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/8/2020
رقم الإعلان: 2064237
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صورة الاعلان: شقق للبيع بالقاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

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لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراى احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير احجز شقتك .
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4/8/2020
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كمبوند سراى القاهرة الجديدة

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4/8/2020
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4/8/2020
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4/8/2020
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(للبيع)

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30/7/2020
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بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

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30/7/2020
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صورة الاعلان: فرصتك للتميز والرقى بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

فرصتك للتميز والرقى بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش التميز اللى بتحلم بيه وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية وسط الرقى والجمال قريب من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: Town gate بتقدملك حياة اسرية مثاليه بمجرد امتلاك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

Town gate بتقدملك حياة اسرية مثاليه بمجرد امتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش حياة اسرية مثاليه وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل فيو للمناظر الطبيعية وع بعد 5 دقائق .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: عيش فى جو من الرفاهية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيش فى جو من الرفاهية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتعيش فى جو من الرفاهية وسط افضل خدمات مطاعم ومول تجارى وكافيهات ونادى صحى ورياضى وخدمات تانية كتير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مالك المشروع هي شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر التي تأسس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: فى موقع متميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

فى موقع متميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى موقع متميز فى العاصمة الادارية 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: ع بعد 5 دقايق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate - في القاهرة مصر

ع بعد 5 دقايق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ع بعد 5 دقائق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate باميز موقع بالعاصمة الادارية بين شارعين رئي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

318,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: امن حياتك في استثمار جديد وامتلك شقة في العاصمة - في القاهرة مصر

امن حياتك في استثمار جديد وامتلك شقة في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امن حياتك ومستقبلك وامتلك شقتك في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر صح بدون اي فوائد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: شقتك بين ايديك في zavani بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بين ايديك في zavani بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك الجديدة في zavani العاصمة الادارية الجديدة بين ايدلك وجمل كل خدماتك مدارس ومستشفيات ومول تجاري .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: العيد بقي عيدين وهتستمتع بالخصم ع شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

العيد بقي عيدين وهتستمتع بالخصم ع شقتك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

العيد هيبقي عيدين لما تمتلك شقة في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بالخصم الكبير والش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

30/7/2020
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