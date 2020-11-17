شقق للبيع فى السادس من اكتوبر، الحى الخامس، العقد التانى

(للبيع)
|شقق للبيع بعماره جديده 2020 . فى السادس من اكتوبر، الحى الخامس، العقد التانى، عماره 111، شارع 1 متفرع من شارع الخزان . الدور شقتين، مساحات 204 متر و 215 متر. العماره بدروم وارضى وثلاث ادوار متكرره. البدروم والارضى نظام دوبليكس. الشقه 3 غرف، و 3 حمامات، و ريسيبشن 3 قطع، و مطبخ امريكى. الحمامات حمام اساسى وحمام ضيوف وحمام فى الغرفه الماستر. يوجد اسانسير . الواجهه بحرى . جميع الادوار متاحه. سعر المتر 6,500 للاستفسار، الرجاء الاتصال على 01030515804
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد مدحت همت
|التليفون:
|01030515804
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|العنوان:
|111 شارع 1 متفرع من شارع الخزان، الحى الخامس، العقد التانى، 6 اكتوبر- الحى الخامس
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,326,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074239
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