شقق للبيع فى السادس من اكتوبر، الحى الخامس، العقد التانى

شقق للبيع بعماره جديده 2020 . فى السادس من اكتوبر، الحى الخامس، العقد التانى، عماره 111، شارع 1 متفرع من شارع الخزان . الدور شقتين، مساحات 204 متر و 215 متر. العماره بدروم وارضى وثلاث ادوار متكرره. البدروم والارضى نظام دوبليكس. الشقه 3 غرف، و 3 حمامات، و ريسيبشن 3 قطع، و مطبخ امريكى. الحمامات حمام اساسى وحمام ضيوف وحمام فى الغرفه الماستر. يوجد اسانسير . الواجهه بحرى . جميع الادوار متاحه. سعر المتر 6,500 للاستفسار، الرجاء الاتصال على 01030515804