شقق للبيع فى السادس من اكتوبر، الحى الخامس، العقد التانى

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقق للبيع بعماره جديده 2020 . فى السادس من اكتوبر، الحى الخامس، العقد التانى، عماره 111، شارع 1 متفرع من شارع الخزان . الدور شقتين، مساحات 204 متر و 215 متر. العماره بدروم وارضى وثلاث ادوار متكرره. البدروم والارضى نظام دوبليكس. الشقه 3 غرف، و 3 حمامات، و ريسيبشن 3 قطع، و مطبخ امريكى. الحمامات حمام اساسى وحمام ضيوف وحمام فى الغرفه الماستر. يوجد اسانسير . الواجهه بحرى . جميع الادوار متاحه. سعر المتر 6,500 للاستفسار، الرجاء الاتصال على 01030515804
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد مدحت همت
التليفون: 01030515804

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 111 شارع 1 متفرع من شارع الخزان، الحى الخامس، العقد التانى، 6 اكتوبر- الحى الخامس
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,326,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074239
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