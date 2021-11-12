شقق للبيع ضمن مجمع بلاتين بيون في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة للبيع مؤلفة من ثلاث غرف وصالة ( بمساحة 160 م2 ) في مجمع فاخر حديث متضمن كافة الخدمات الحديثة في ليمان كونيالتي انطاليا . يتميز موقعه بقربة من اجمل الشواطئ الانطالية يبعد فقط 500م.كما يمتاز بقربه من كافة الخدمات المطلوب مواصلا عامة على مدار الساعة اسواق تجارية دائمة مشافي مدارس بنوك شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ليمان- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111006
167,670 دولار
165,000 دولار
66,500 دولار
162,000 دولار
159,000 دولار
83,500 دولار
170,000 دولار
184,000 دولار
182,000 دولار
180,000 دولار
175,000 دولار
175,000 دولار
81,000 دولار
171,000 دولار
45,000 دولار