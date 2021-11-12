شقق للبيع ضمن مجمع بلاتين بيون في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع مؤلفة من ثلاث غرف وصالة ( بمساحة 160 م2 ) في مجمع فاخر حديث متضمن كافة الخدمات الحديثة في ليمان كونيالتي انطاليا . يتميز موقعه بقربة من اجمل الشواطئ الانطالية يبعد فقط 500م.كما يمتاز بقربه من كافة الخدمات المطلوب مواصلا عامة على مدار الساعة اسواق تجارية دائمة مشافي مدارس بنوك شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group