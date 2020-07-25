شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

(للبيع)
|امتلك وحده بافضل موقع في التجمع الخامس بكموبند تاج سيتي مبني علي مساحه 3.5 مليون متر مربع و ده بيحافظ علي شكل الكمبوند و مساحه الاند سكيب بافضل الخدمات ابتداء من (نادي اجتماعي و حمامات سباحه و مدارس دوليه و صيدليات و حمامات سباحه و بافضل انظمه السداد و بدون مقدم للاستفسار اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063771
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