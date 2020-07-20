شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

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امتلك وحده بافضل موقع في التجمع الخامس بكموبند تاج سيتي مبني علي مساحه 3.5 مليون متر مربع و ده بيحافظ علي شكل الكمبوند و مساحه الاند سكيب بافضل الخدمات ابتداء من (نادي اجتماعي و حمامات سباحه و مدارس دوليه و صيدليات و حمامات سباحه و بافضل انظمه السداد و بدون مقدم للحجز في شقق للبيع في تاج سيتى اتصل على 01009547123 / 01152020037
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063430
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عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية

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عايز تسكن في مكان بعيد عن الزحمة وتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة تعالي امتلك شقة في العاصمة .
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20/7/2020
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20/7/2020
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20/7/2020
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شقة للبيع 165 م بالقرب من فندق الماسة فى تاون جيت

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20/7/2020
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لحياة جديدة امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

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20/7/2020
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صورة الاعلان: امتلك شقة قريبة من ارض المعارض فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

قريب من ارض المعارض امتلك شقة بالعاصمة الادارية 195م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) واستمتع انت .
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211,000 جنيه

20/7/2020
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خلى حياتك اجمل بامتلاك شقة بكمبوند تاون جيت

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- في القاهرة مصر

حياتك هتبقى احلى بامتلاك شقة فى كمبوند تاون جيت قريب من اجمل المساحات الخضراء وحى السفارات شقتك 170 .
العنوان:

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القسم: 

182,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يتميز كمبوند سراي القاهره الجديده بموقع إستيراتيجي يتميز بأنه يقع بموقع ممتاز في قلب مدينة المستقبل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي مدينه المستقبل - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند سراي مدينه المستقبل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

والعيش بحرية فلا بد من الحصول على وحدة سكنية فى كمبوند سراي القاهرة الجديده أسعار ومساحات وانظمة سدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/7/2020
صورة الاعلان: لليجارشقة بحى الواحة بمدينة نصر - في القاهرة مصر

لليجارشقة بحى الواحة بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة 175 م بالواحة واجهة على شارع تشطيب سوبر لوكس دور ثالث 3 نوم 2حمام ريسبشن كبير لايوجد صور .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,250 يورو

18/7/2020
صورة الاعلان: وسط افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

وسط افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية يعمل بالطاقة الشمسية وقريب من حى السفارات وع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: الهدوء اللى بتحلم بيه عندنا فى تاون جيت هتلاقيه - في القاهرة مصر

الهدوء اللى بتحلم بيه عندنا فى تاون جيت هتلاقيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة وعيش وسط الهدوء فى كمبوند تاون جيت قريب من حمامات السباحة ومول تجارى وكافيهات ومطاعم 187 م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: انسى همومك وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

انسى همومك وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة وانسى همومك واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل بيوتى سنتر ومول ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

178,000 جنيه

18/7/2020
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