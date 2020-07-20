شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

امتلك وحده بافضل موقع في التجمع الخامس بكموبند تاج سيتي مبني علي مساحه 3.5 مليون متر مربع و ده بيحافظ علي شكل الكمبوند و مساحه الاند سكيب بافضل الخدمات ابتداء من (نادي اجتماعي و حمامات سباحه و مدارس دوليه و صيدليات و حمامات سباحه و بافضل انظمه السداد و بدون مقدم للحجز في شقق للبيع في تاج سيتى اتصل على 01009547123 / 01152020037