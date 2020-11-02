(للبيع)
|شقق للبيع بمطروح مساحه 80م استلام فوري # بالتقسيط استلام فورى - ادفع200 الف واستلم فورا سوبر لوكس والباقي تسهيلات بدون فوائد تصل الي 30 شهر🤑💸💸 - مساحه 80م 🔥🔥 🔵 رخصه 🔵 واجهات كلاسيكيه 🔵 مدخل رخامي للمعاينه //01220234769
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alex
|التليفون:
|01220234769
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|العنوان:
|ميدان البوسيت- ميدان البوسيت
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071045
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