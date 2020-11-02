شقق للبيع بمطروح مساحه 80م استلام فوري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع بمطروح مساحه 80م استلام فوري - في مطروح مصر

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شقق للبيع بمطروح مساحه 80م استلام فوري # بالتقسيط استلام فورى - ادفع200 الف واستلم فورا سوبر لوكس والباقي تسهيلات بدون فوائد تصل الي 30 شهر🤑💸💸 - مساحه 80م 🔥🔥 🔵 رخصه 🔵 واجهات كلاسيكيه 🔵 مدخل رخامي للمعاينه //01220234769
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alex
التليفون: 01220234769

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان البوسيت- ميدان البوسيت
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071045
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: • شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر

• شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر

(للبيع)

• شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر • مساحه 120م • ٣ غرف • ريسبشن قطعتين •.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

2/11/2020
صورة الاعلان: صمم شقتك علي زوقك و سيب التنفيذ علينا

صمم شقتك علي زوقك و سيب التنفيذ علينا

(للاستثمار)

المعـاينه مجـانا صمم شقتك علي زوقك و سيب التنفيذ علينا هنشطبـلك بيتـك بأجـود الخامـات 🎯 م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

900 جنيه

2/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيو

مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيو

(فرصة عمل)

مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيوانات راتب 2000ريال ونوفرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: مستشار قانوني رياضي

مستشار قانوني رياضي

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قـانـون ريـاضـى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارسة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/11/2020
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صورة الاعلان: منسق معارض

منسق معارض

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه كبري بالقاهره منسق معارض خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المعارض و المؤتمرات المحلية و الدول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا خطاط ورسام للعمل بوكاله دعاية واعلان بالسعوديه يحمل رخصه قيادة

مطلوب فورا خطاط ورسام للعمل بوكاله دعاية واعلان بالسعوديه يحمل رخصه قيادة

(فرصة عمل)

مطلوب فورا خطاط ورسام للعمل بوكاله دعاية واعلان بالسعوديه يحمل رخصه قيادة راتب 2000ريال بالاضافه للس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

(للبيع)

رعاية مسنين بالمنزل نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: احسن شركه مطابخ في مصر( شركه سمارت هوم جروب )

احسن شركه مطابخ في مصر( شركه سمارت هوم جروب )

(للبيع)

احسن شركه مطابخ في مصر( شركه سمارت هوم جروب للمطابخ والاثاث الحديث 01095964025 – 01143692815) للاتص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: لهواة الفرص أرض للبيع بالسياحية الشمالية الثالثة

لهواة الفرص أرض للبيع بالسياحية الشمالية الثالثة

(للبيع)

لهواة الفرص أرض للبيع بالسياحية الشمالية الثالثة للببع أرض بمدينة 6 أكتوبر - السياحية الشمالية الثال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,200 جنيه

2/11/2020
صورة الاعلان: أرض للبيع أب تاون اكتوبر تانى نمرة من الرئيسى

أرض للبيع أب تاون اكتوبر تانى نمرة من الرئيسى

(للبيع)

أرض للبيع أب تاون اكتوبر تانى نمرة من الرئيسى للببع أرض بحى أب تاون - مدينة 6 أكتوبر الجديدة مساحة 6.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,100,000 جنيه

2/11/2020
صورة الاعلان: فرصة أرض للبيع فى أب تاون اكتوبر الجديدة

فرصة أرض للبيع فى أب تاون اكتوبر الجديدة

(للبيع)

فرصة أرض للبيع فى أب تاون اكتوبر الجديدة للببع أرض بحى أب تاون - مدينة 6 أكتوبر الجديدة مساحة 622 مت.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

860,000 جنيه

2/11/2020
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