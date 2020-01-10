شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة للبيع شقة 210 متر - دور سابع قبل الاخير شارع عماد حمدى من شارع احمد حسن المنطقة التاسعة خلف التوحيد و النور 2 من مصطفى النحاس مقسمة 4 غرف - 3 ريسبشن - 2 تواليت - مطبخ الشقة واجهة على شارعين Double Face صحة توقيع تشطيب لوكس للتواصل Mobile / Whatsapp +201005064264