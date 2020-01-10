(للبيع)
|شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة للبيع شقة 210 متر - دور سابع قبل الاخير شارع عماد حمدى من شارع احمد حسن المنطقة التاسعة خلف التوحيد و النور 2 من مصطفى النحاس مقسمة 4 غرف - 3 ريسبشن - 2 تواليت - مطبخ الشقة واجهة على شارعين Double Face صحة توقيع تشطيب لوكس للتواصل Mobile / Whatsapp +201005064264
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|TOP MASTER
|التليفون:
|01005064264
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|العنوان:
|مدينة نصر اول مكرم- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048394
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