شقق للبيع بعجمان بمقدم 17 الف درهم وأقساط 7 سنوات

شقق جاهزة للسكن بقلب عجمان بالأقساط على 84 شهر بدون عمولات أو رسوم تسجيل أو عمولات فقط بمقدم 17 ألف درهم واستلم مفتاح شقتك فورا تملك حر لجميع الجنسيات ولمدى الحياة بصك ملكية من حكومة عجمان غرفة وغرفتين وصالة بمساحات مختلفة تناسب جميع الرغبات مع خدمة ادارة العقار بعد البيع مصرح لدي دائرة الأراضي والأملاك في عجمان برقم 0296 للتواصل والمزيد من الأستفسارات/ multi flags real estate 00971543473666