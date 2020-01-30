شقق للبيع بعجمان بمقدم 17 الف درهم وأقساط 7 سنوات

(للبيع)
|شقق جاهزة للسكن بقلب عجمان بالأقساط على 84 شهر بدون عمولات أو رسوم تسجيل أو عمولات فقط بمقدم 17 ألف درهم واستلم مفتاح شقتك فورا تملك حر لجميع الجنسيات ولمدى الحياة بصك ملكية من حكومة عجمان غرفة وغرفتين وصالة بمساحات مختلفة تناسب جميع الرغبات مع خدمة ادارة العقار بعد البيع مصرح لدي دائرة الأراضي والأملاك في عجمان برقم 0296 للتواصل والمزيد من الأستفسارات/ multi flags real estate 00971543473666
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جرجس
|التليفون:
|+971543473666
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|العنوان:
|- النعيمية
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050956
17,000 درهم
17,000 درهم
17,000 درهم