شقق للبيع بشارع 30 شارع القاهره

(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم شقق للبيع بشارع القاهره شارع 30 من المالك مباشر بالتقسيبط بمقدم 250الف احجز وحدتك الان من شركة النجار لتسويق العقارى عندك شقه عاوز تبيعها فى اسرع وقت. شركة النجار للاستثمار العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار لاستثمار العقارى
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|سيدى بشر الفضالى- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047415
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