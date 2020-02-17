شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)
|مع اعالي العقارية انت دايما كسبان شقة 135م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره بتوزيع ممتاز يضمن استغلال جيد للمساحة . يعني تهوية واضاءة 100%. واجهة بحرية واجهة شرقة .ابراج مرخصة كاملة المرافق والخدمات .حصة فى الارض كاش او تقسيط حتى 36 شهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Maryam
|التليفون:
|01000649966
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|العنوان:
|كفر الجزار- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053121
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