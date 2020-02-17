شقق للبيع ببنها بالتقسيط

مع اعالي العقارية انت دايما كسبان شقة 135م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره بتوزيع ممتاز يضمن استغلال جيد للمساحة . يعني تهوية واضاءة 100%. واجهة بحرية واجهة شرقة .ابراج مرخصة كاملة المرافق والخدمات .حصة فى الارض كاش او تقسيط حتى 36 شهر