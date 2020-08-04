شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

(للبيع)
|لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراى احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير احجز شقتك الان على طريق السويس امام العاصمة الادارية 01009547123شقق للبيع بالقاهرة الجديدة | كمبوند سراي كمبوند سراي القاهرة الجديدة على مساحة 1300 فدان عبارة عن شقق وفيلات و تاون هاوس ومساحات خضراء كبيره وبحيرات صناعية بحيرات كريستاليه و لاندسكيب لتعيش فى الرفاهية والمتعة والخصوصية التامة عيش اسلوب حياة أفضل للحجز او الاستعلام 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aqar link
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064234
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