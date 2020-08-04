شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراى احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير احجز شقتك الان على طريق السويس امام العاصمة الادارية 01009547123شقق للبيع بالقاهرة الجديدة | كمبوند سراي كمبوند سراي القاهرة الجديدة على مساحة 1300 فدان عبارة عن شقق وفيلات و تاون هاوس ومساحات خضراء كبيره وبحيرات صناعية بحيرات كريستاليه و لاندسكيب لتعيش فى الرفاهية والمتعة والخصوصية التامة عيش اسلوب حياة أفضل للحجز او الاستعلام 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aqar link
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/8/2020
رقم الإعلان: 2064234
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صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تصميم كمبوند سراي القاهرة الجديدة بأحدث التصميمات حيث ان المبانى مبنية على 18% فقط من مساحه الكليه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع فى كمبوند سراي مدينة المستقبل - في القاهرة مصر

شقق للبيع فى كمبوند سراي مدينة المستقبل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تصميمات كمبوند سرايا القاهرة الجديدة وحين نتحدث عن التصميمات الخاصة فى كمبوند سراي القاهرة الجديده .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك - في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من النهر الاخضر وشقتك 138م (3غرفة+2حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: علي اجمل فيو للكريستال لاجون امتلك شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

علي اجمل فيو للكريستال لاجون امتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك علي اجمل فيو للكريستال لاجون في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بجوار حي السفار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع ممتاز تطل علي شارع رئيسي 📍قريبة جدا من 👈ناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر - في القاهرة مصر

بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

صن كبيتال العاصمة السياحية او مدينة الشمس له اكترمن اسم لنفس المشروع واكتر من وصف لمدينه سياحية علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/7/2020
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صورة الاعلان: فرصتك للتميز والرقى بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

فرصتك للتميز والرقى بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش التميز اللى بتحلم بيه وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية وسط الرقى والجمال قريب من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: Town gate بتقدملك حياة اسرية مثاليه بمجرد امتلاك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

Town gate بتقدملك حياة اسرية مثاليه بمجرد امتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش حياة اسرية مثاليه وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل فيو للمناظر الطبيعية وع بعد 5 دقائق .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: عيش فى جو من الرفاهية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيش فى جو من الرفاهية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتعيش فى جو من الرفاهية وسط افضل خدمات مطاعم ومول تجارى وكافيهات ونادى صحى ورياضى وخدمات تانية كتير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مالك المشروع هي شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر التي تأسس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: فى موقع متميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

فى موقع متميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى موقع متميز فى العاصمة الادارية 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: ع بعد 5 دقايق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate - في القاهرة مصر

ع بعد 5 دقايق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ع بعد 5 دقائق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate باميز موقع بالعاصمة الادارية بين شارعين رئي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

318,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: امن حياتك في استثمار جديد وامتلك شقة في العاصمة - في القاهرة مصر

امن حياتك في استثمار جديد وامتلك شقة في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امن حياتك ومستقبلك وامتلك شقتك في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر صح بدون اي فوائد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: شقتك بين ايديك في zavani بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بين ايديك في zavani بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك الجديدة في zavani العاصمة الادارية الجديدة بين ايدلك وجمل كل خدماتك مدارس ومستشفيات ومول تجاري .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: العيد بقي عيدين وهتستمتع بالخصم ع شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

العيد بقي عيدين وهتستمتع بالخصم ع شقتك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

العيد هيبقي عيدين لما تمتلك شقة في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بالخصم الكبير والش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

30/7/2020
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