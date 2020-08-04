شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراى احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير احجز شقتك الان على طريق السويس امام العاصمة الادارية 01009547123شقق للبيع بالقاهرة الجديدة | كمبوند سراي كمبوند سراي القاهرة الجديدة على مساحة 1300 فدان عبارة عن شقق وفيلات و تاون هاوس ومساحات خضراء كبيره وبحيرات صناعية بحيرات كريستاليه و لاندسكيب لتعيش فى الرفاهية والمتعة والخصوصية التامة عيش اسلوب حياة أفضل للحجز او الاستعلام 01012576766