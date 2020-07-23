شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع بالقاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

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كمبوند سراي القاهرة الجديدة على مساحة 1300 فدان عبارة عن شقق وفيلات و تاون هاوس ومساحات خضراء كبيره وبحيرات صناعية بحيرات كريستاليه و لاندسكيب لتعيش فى الرفاهية والمتعة والخصوصية التامة عيش اسلوب حياة أفضل خدمات سراى القاهرة الجديدة مركز تسوق مدارس عالمية مستشفيات عالمية اكبر بحيرة صناعية ترك خيل * تراك للعجل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الصفوه
التليفون: 01012576766

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العنوان: القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/7/2020
رقم الإعلان: 2063681
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عايز حياتك تبقي احلي تعالي اسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز حياتك تبقي احلي تعالي اسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز حياتك تبقي احسن تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في كمبوند zavani بجوار حي الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

23/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون اي فوائد - في القاهرة مصر

شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون اي فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بالقرب من منطقة الوزارات والقصر الرئاسي وكل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

23/7/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش في مكان جديد وتصحي كل يوم علي اجمل فيو تعالي العاصمة - في القاهرة مصر

عايز تعيش في مكان جديد وتصحي كل يوم علي اجمل فيو تعالي العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن في مكان جديد وبعيد عن الزحمة تعالي امتلك شقة في zavani العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 205م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

23/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك - في القاهرة مصر

امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة في zavani وعيش في امان مع اولادك واستمتع بكل الخدمات حمامات سب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: عايز تطمن علي اولادك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز تطمن علي اولادك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تطمن علي اولادك وتعيشوا وسط امن وحراسة 24 ساعة تعالي امتلك شقة في zavani بالعاصمة الادارية الجد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: خلي حياتك مختلفة واسكن في zavani بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خلي حياتك مختلفة واسكن في zavani بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالي امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وغير حياتك للأحسن وعيش في هدوء واستجمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

22/7/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع وللاستثمار فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع وللاستثمار فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن وتستثمر فى العاصمة الادارية امتلك شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام + تراس كبير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك ع بعد دقائق من فندق الماسة فى كمبوند تاون جيت - في القاهرة مصر

امتلك شقتك ع بعد دقائق من فندق الماسة فى كمبوند تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ع بعد دقائق من فندق الماسة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ )وس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

321,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: عايز تكون قريب من مسجد الفتاح العليم تعالى امتلك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

عايز تكون قريب من مسجد الفتاح العليم تعالى امتلك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من مسجد الفتاح العليم وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت وسط امن وحراسة 24 ساعة واجمل المناظر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

187,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: ايه رايك تمتلك شقة قريب من حى السفارات فى تاون جيت - في القاهرة مصر

ايه رايك تمتلك شقة قريب من حى السفارات فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك قريب من حى السفارات فى تاون جيت واستمتع بكل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وكافيهات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

209,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: بتحب الرفاهية تعالى امتلك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

بتحب الرفاهية تعالى امتلك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

رفاهيتك عندنا فى تاون جيت بامتلاك شقة قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وسط عيلتك وصحابك شقتك 230.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍شقة 170متر عبارة عن (3غرف+2 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تختلف المساحات الموجودة للشقق السكنية في كمبوند إلا أنها تبدا من مساحة 86 متر وتصل إلى 200 متر للشقق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراي احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير للحجز والا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن في مكان بعيد عن الزحمة وتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة تعالي امتلك شقة في العاصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

20/7/2020
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