شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

(للبيع)
|كمبوند سراي القاهرة الجديدة على مساحة 1300 فدان عبارة عن شقق وفيلات و تاون هاوس ومساحات خضراء كبيره وبحيرات صناعية بحيرات كريستاليه و لاندسكيب لتعيش فى الرفاهية والمتعة والخصوصية التامة عيش اسلوب حياة أفضل خدمات سراى القاهرة الجديدة مركز تسوق مدارس عالمية مستشفيات عالمية اكبر بحيرة صناعية ترك خيل * تراك للعجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوه
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063681
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(للبيع)- في القاهرة مصر
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