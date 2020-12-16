شقق للبيع بالعبور2021 - شقه تمليك بالعبور بالتقسيط

(للبيع)
|اشتري دلوقتي بيتك الجديد بالعبور الحي الثاني – مركز المدينة يضم مشروع جاردينيا II شقق سكنية فاخرة تتفاوت فى المساحات والأسعار لتناسب جميع احتياجات العملاء. شقق للبيع بالعبور بالتقسيط احجز وحدتك الان 01090079595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmoltqa
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|القاهرة- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076426
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
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