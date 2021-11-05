شقق للبيع بالتقسيط في مجمع ريفا ديلوكس-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق ضمن مجمع راقي للبيع في انطاليا منطقة كونيالتي في مجمع متكامل الخدمات . يمكنك دفع 35 % من قيمة العقار نقداً و يقسط باقي المبلغ لمدة سنة ونصف . ميزات المجمع : مسابح خارجية صيفية للكبار والصغار. مسابح داخلية شتوية للكبار والصغار غرف ساونا. حمام تركي. غرف بخار مميزة. غرف مساج أماكن للجلوس حول المسبح. جاكوزي صالات رياضية الشقق المتوفرة : شقة غرفتين وصالة السعر 170,000$ شقة ثلاث غرف وصالة دوبلكس السعر 220,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ليمان- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110110
140,000 دولار
55,000 دولار
338,500 دولار
335,000 دولار
365,000 دولار
95,000 دولار
185,000 دولار
85,000 دولار
167,000 دولار
61,000 دولار
(للبيع)- في أنطاليا تركيا
300,000 دولار
450,000 دولار
565,000 دولار
30,000 دولار
(للبيع)- في أنطاليا تركيا
30,000 دولار