شقق للبيع بالتقسيط في مجمع ريفا ديلوكس-شركة توانطاليا العقارية

شقق ضمن مجمع راقي للبيع في انطاليا منطقة كونيالتي في مجمع متكامل الخدمات . يمكنك دفع 35 ‎%‎ من قيمة العقار نقداً و يقسط باقي المبلغ لمدة سنة ونصف . ميزات المجمع : مسابح خارجية صيفية للكبار والصغار. مسابح داخلية شتوية للكبار والصغار غرف ساونا. حمام تركي. غرف بخار مميزة. غرف مساج أماكن للجلوس حول المسبح. جاكوزي صالات رياضية الشقق المتوفرة : شقة غرفتين وصالة السعر 170,000$ شقة ثلاث غرف وصالة دوبلكس السعر 220,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group