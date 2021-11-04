شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا على البحر-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في انطاليا كونيالتي ضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا في كونيالتي ليمان ضمن مجمع سانيس بلو . عام البناء 2020 طواقم حراسة متوفر كميرات مراقبة متوفر مرآب سيارات متوفر مسابح متوفر صالات رياضة متوفر حدائق وألعاب أطفال متوفر المنطقة أنطاليا - كونيالتي شقة غرفة وصالة السعر 450,000$ شقة غرفتين وصالة السعر 736,000$ شقة ثلاث غرف وصالة السعر 1300,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www,toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|ليمان- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109959
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