شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا على البحر-شركة تو انطاليا العقارية

شقق للبيع في انطاليا كونيالتي ضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا في كونيالتي ليمان ضمن مجمع سانيس بلو . عام البناء 2020 طواقم حراسة متوفر كميرات مراقبة متوفر مرآب سيارات متوفر مسابح متوفر صالات رياضة متوفر حدائق وألعاب أطفال متوفر المنطقة أنطاليا - كونيالتي شقة غرفة وصالة السعر 450,000$ شقة غرفتين وصالة السعر 736,000$ شقة ثلاث غرف وصالة السعر 1300,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www,toantalya.group