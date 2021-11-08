شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمعTERRA MANZARA-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع TERRA MANZARAفي كيبيز يقع السوبر ماركت والمتاجر والبنوك على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام يبعد 4 كم فقط من المركز و 3 كم من شاطئ كونيالتي يتميز المشروع بتوفر كافة الخدمات. شقة غرفة وصالة ( مساحة:70 م2) 115000 دولار شقة غرفتين وصالة ( مساحة:105 م2) 210000 دولار شقة غرفتين وصالة ( مساحة:150 م2) 270000 دولار نظام التقسيط: يتم دفع 50% من ثمن الشقة ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 شهراً شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كيبيز- كيبيز
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110427
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