شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمعTERRA MANZARA-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع TERRA MANZARAفي كيبيز يقع السوبر ماركت والمتاجر والبنوك على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام يبعد 4 كم فقط من المركز و 3 كم من شاطئ كونيالتي يتميز المشروع بتوفر كافة الخدمات. شقة غرفة وصالة ( مساحة:70 م2) 115000 دولار شقة غرفتين وصالة ( مساحة:105 م2) 210000 دولار شقة غرفتين وصالة ( مساحة:150 م2) 270000 دولار نظام التقسيط: يتم دفع 50% من ثمن الشقة ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 شهراً شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group