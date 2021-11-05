شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمعNew City-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق مميزة للبيع في انطاليا ضمن مجمع المدينة الجديدة الراقي للبيع في انطاليا منطقة كيبز. الشقق المتوفرة: شقة غرفة وصالة السعر: 55,000$ شقة غرفتين وصالة السعر: 67,500$ شقة ثلاث غرف وصالة السعر: 112,500$ شقة اربع غرف وصالة السعر: 140,000$ شقة خمس غرف وصالة السعر: 150,000$ طريقة البيع: بالتقسيط من 12 شهرا إلى 24 شهراً. يتم دفع 40% من ثمن الشقة و يتم تقس شركة تو ان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كيبيز- كيبيز
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|55,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110100
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