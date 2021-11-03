شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع Studio Ca - شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا-شركة تو انطاليا العقارية شقق سكنية في انطاليا للبيع بالتقسيط ضمن مشروع Studio Canyon -اسم منطقة المشروع: Altınova -البلدية التابع لها المشروع: kepez -تاريخ التسليم 01/01/2023 -نوع المشروع : شقق سكنية بنظام الستديو شقة غرفة وصالة السعر 45,000$ www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|هورما- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|45,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109637
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