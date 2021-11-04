شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع كوكسو-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع بالتقسيط بدون فوائد في كونيالتي انطاليا بأسعار تنافسية شقق للبيع في انطاليا كونيالتي هورما ضمن مجمع قيد الإنشاء متكامل المزايا . ميزات المجمع : * يتوفر مسبح للكبار و الصغار * حدائق خضراء و ألعاب أطفال * مرآب للسيارات * كاميرات مراقبة * طقم حراسة على مدار الساعة المجمع يتيح فرصة البيع بالتقسيط بمقدم 50% من قيمة العقار و يقسط باقي المبلغ لمدة 24 شهر العرض الأجمل بالسعر الأنسب فقط من تو أنطاليا العقارية شركة تو انطاليا العقارية www,toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|هورما- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|61,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110026
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