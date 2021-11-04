شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع كوكسو-شركة توانطاليا العقارية

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صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع كوكسو-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

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شقق للبيع بالتقسيط بدون فوائد في كونيالتي انطاليا بأسعار تنافسية شقق للبيع في انطاليا كونيالتي هورما ضمن مجمع قيد الإنشاء متكامل المزايا . ميزات المجمع : * يتوفر مسبح للكبار و الصغار * حدائق خضراء و ألعاب أطفال * مرآب للسيارات * كاميرات مراقبة * طقم حراسة على مدار الساعة المجمع يتيح فرصة البيع بالتقسيط بمقدم 50% من قيمة العقار و يقسط باقي المبلغ لمدة 24 شهر العرض الأجمل بالسعر الأنسب فقط من تو أنطاليا العقارية شركة تو انطاليا العقارية www,toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: هورما- كونيالتي
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 61,000 دولار
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2110026
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3/11/2021
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