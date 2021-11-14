شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا كونيالتي ضمن مجمع SEASIDE HOMES RESIDENCE الراقي في منطقة كونيالتي حي ساري سو الراقي مجمع متكامل الخدمات وضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا المخدم بالمواصلات العامة والاسواق التجارية الشقق المتوفرة شقة غرفة وصالة شقة غرفتين وصالة شقة أربع غرف وصالة تتوفر في المجمع حدائق و ألعاب اطفال ومسابح للكبار والصغار ومرآب سيارات يمكنك دفع 50 % من قيمة العقار نقداً و يقسط باقي المبلغ لمدة سنة شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|ساريسو- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|77,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111321
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