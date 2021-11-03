شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

تقسيط على ثلاث سنوات في مشروع سوريابيANTALYA SURYAPI يقع المشروع في منطقة Kepez احد اكبر واشهر مناطق مدينة انطاليا الساحلية عند شراء شقة بالتقسيط يتم دفع 30% او 50% من سعر الشقة ويتم تقسيط المبلغ الباقي لدفعات من سنة الى ثلاث سنوات يتم تسجيل الطابو بعد دفع 50% من ثمن الشقة. تبدا اسعار الشقق من : شقة غرفة وصالة السعر 52,000$ شقة غرفتين وصالة السعر 75,500$ شقة ثلاث غرف وصالة السعر 95,500$ شقة اربع غرف وصالة السعر 150,500$ شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group