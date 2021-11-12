شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبولTEMPO CITY-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مجمع TEMPO CITY مشروع موجود على الطريق الرئيسي Cendere Caddesi المؤدي مباشرة الى مسلك , مضيق البوسفور جسر محمد الفاتح شيشلي , تقسيم , بيشكتاش , ليفنت والمتصل مباشرة مع الطريق الدولي E80 الأطلالة الأمامية للمشروع على سرير نهري يصب في خليج القرن الذهبي المتواجد فيه تلفريك 17 محلات تجارية متواجدة في الطابق الأرضي للمشروع الشقق المتوفرة 1+1 2+1 شقة غرفة وصالة (مساحة 70م2) السعر 167,000$ شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كاتغهانه- اسطنبول
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111000
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