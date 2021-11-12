شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبولTEMPO CITY-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

تركيا (إسطنبول) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبولTEMPO CITY-شركة توانطاليا العقارية - في إسطنبول تركيا

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مجمع TEMPO CITY مشروع موجود على الطريق الرئيسي Cendere Caddesi المؤدي مباشرة الى مسلك , مضيق البوسفور جسر محمد الفاتح شيشلي , تقسيم , بيشكتاش , ليفنت والمتصل مباشرة مع الطريق الدولي E80 الأطلالة الأمامية للمشروع على سرير نهري يصب في خليج القرن الذهبي المتواجد فيه تلفريك 17 محلات تجارية متواجدة في الطابق الأرضي للمشروع الشقق المتوفرة 1+1 2+1 شقة غرفة وصالة (مساحة 70م2) السعر 167,000$ شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كاتغهانه- اسطنبول
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 167,000 دولار
تاريخ الإعلان: 12/11/2021
رقم الإعلان: 2111000
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول في مشروع Tual Adalar-شركة توانطااليا العقارية - في إسطنبول تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول في مشروع Tual Adalar-شركة توانطااليا العقارية

(للبيع)

- في إسطنبول تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مشروع Tual Adalar مشروع ضمانٍ حكومي, جاهز للتسليم الفوري أو لفرص ا.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

62,000 دولار

12/11/2021
صورة الاعلان: امتلاك شقة الاحلام في تركيا - في إسطنبول تركيا

امتلاك شقة الاحلام في تركيا

(للبيع)

- في إسطنبول تركيا

شقة 2+1 غرفتين و صالة 1 حمام و 1 مطبخ قريبة من مول مرمرة بارك.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

4,000,000 ليره

13/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager