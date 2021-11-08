شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول Self Istanbul-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مشروع Self Istanbul يقع في منطقة إسنيورت. يتوفر في المشروع كافة الخدمات . أيضا سيكون هناك مدرسة دولية خاصة في المشروع. خيارات التقسيط في المشروع بدون فائدة: 40 % دفعة أولى والمبلغ المتبقي تقسيط على 24 شهر 50 % دفعة أولى والمبلغ المتبقي تقسيط على 36 شهر الشقق المتوفرة : شقة غرفة وصالة السعر 99,000$ شقة غرفتين وصالة السعر 160,000$ شقة ثلاثة غرف وصالة السعر 200,000$ شقة أربع غرف وصالة السعر 260,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www,toantalya.group