شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول Self Istanbul-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مشروع Self Istanbul يقع في منطقة إسنيورت. يتوفر في المشروع كافة الخدمات . أيضا سيكون هناك مدرسة دولية خاصة في المشروع. خيارات التقسيط في المشروع بدون فائدة: 40 % دفعة أولى والمبلغ المتبقي تقسيط على 24 شهر 50 % دفعة أولى والمبلغ المتبقي تقسيط على 36 شهر الشقق المتوفرة : شقة غرفة وصالة السعر 99,000$ شقة غرفتين وصالة السعر 160,000$ شقة ثلاثة غرف وصالة السعر 200,000$ شقة أربع غرف وصالة السعر 260,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www,toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|اسينيورت- اسطنبول
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|99,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110452
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