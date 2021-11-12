شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول في مشروع Tual Adalar-شركة توانطااليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مشروع Tual Adalar مشروع ضمانٍ حكومي, جاهز للتسليم الفوري أو لفرص التأجير و كسب أرباح. يشمل كافة أنماط الشقق الأكثر طلباً للمعيشة و الاستثمار. تطل معظم شقق المشروع المتواجدة في طوابقه العليا على بحر مرمرة و الجزء الآخر منها على جزر الأميرات أنماط الشقق ما بين: 1+1 , 2+1, 3+1 و 4+1 . و مساحات الشقق تبداً من: 75 وصولاً إلى 200 متر مربع. شقة غرفة وصالة ( بمساحة 75 م2 ) السعر 62000 دولار شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كارتال- اسطنبول
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111001
167,000 دولار
4,000,000 ليره