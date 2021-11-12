شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول في مشروع Tual Adalar-شركة توانطااليا العقارية

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول في مشروع Tual Adalar-شركة توانطااليا العقارية - في إسطنبول تركيا

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شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مشروع Tual Adalar مشروع ضمانٍ حكومي, جاهز للتسليم الفوري أو لفرص التأجير و كسب أرباح. يشمل كافة أنماط الشقق الأكثر طلباً للمعيشة و الاستثمار. تطل معظم شقق المشروع المتواجدة في طوابقه العليا على بحر مرمرة و الجزء الآخر منها على جزر الأميرات أنماط الشقق ما بين: 1+1 , 2+1, 3+1 و 4+1 . و مساحات الشقق تبداً من: 75 وصولاً إلى 200 متر مربع. شقة غرفة وصالة ( بمساحة 75 م2 ) السعر 62000 دولار شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: كارتال- اسطنبول
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 دولار
تاريخ الإعلان: 12/11/2021
رقم الإعلان: 2111001
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