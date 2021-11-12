شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول في مشروع Tual Adalar-شركة توانطااليا العقارية

شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مشروع Tual Adalar مشروع ضمانٍ حكومي, جاهز للتسليم الفوري أو لفرص التأجير و كسب أرباح. يشمل كافة أنماط الشقق الأكثر طلباً للمعيشة و الاستثمار. تطل معظم شقق المشروع المتواجدة في طوابقه العليا على بحر مرمرة و الجزء الآخر منها على جزر الأميرات أنماط الشقق ما بين: 1+1 , 2+1, 3+1 و 4+1 . و مساحات الشقق تبداً من: 75 وصولاً إلى 200 متر مربع. شقة غرفة وصالة ( بمساحة 75 م2 ) السعر 62000 دولار شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group