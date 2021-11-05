شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مجمع دلتا دبي-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مجمع دلتا دبي. فندق5 نجوم مكون من 25 طابق مستثمر من مجموعة فنادق RADISSON. مدرسة خاصة بناء تجاري. بناء سكني صالة مسرح مدرج وسينما. مركز تسوق تجاري مع حديقة المياه الراقصة. مستشفى خاص (بمستوى عالي ويتكون من 14 طابق كما يحتوي على 102 سرير طبي) مركز تسوق مفتوح خيارات التقسيط في المشروع بدون فائدة: 35 % دفعة أولى والمبلغ المتبقي تقسيط على 36 شهر 50 % .دفعة أولى تقسيط عل شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|بيليكدوزو- اسطنبول
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|85,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110109
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