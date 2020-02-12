شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)
|لو تعبت من الدوشة وبتفكر على مكان هادى تسكن فيه . أعالى العقارية بتقدم لك. شقق للبيع فى بنها بالتقسيط. فى المنشية وكفر الجزار . مساحات مختلفة . فيو رائع . تقسيط مريح . معانا مافيش خسارة . مع أعالي العقارية . أنت دايمًا كسبان - للتواصل مع إدارة المبيعات 01000804822
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|roody20251
|التليفون:
|01000804822
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|العنوان:
|بنها \ المنشية \ ارض المحلج- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052546
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه