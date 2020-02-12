شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها - في القليوبية مصر

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لو تعبت من الدوشة وبتفكر على مكان هادى تسكن فيه . أعالى العقارية بتقدم لك. شقق للبيع فى بنها بالتقسيط. فى المنشية وكفر الجزار . مساحات مختلفة . فيو رائع . تقسيط مريح . معانا مافيش خسارة . مع أعالي العقارية . أنت دايمًا كسبان - للتواصل مع إدارة المبيعات 01000804822
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: roody20251
التليفون: 01000804822

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بنها \ المنشية \ ارض المحلج- بنها
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052546
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صورة الاعلان: شقق للبيع ف بنها بالقليوبية - في القليوبية مصر

شقق للبيع ف بنها بالقليوبية

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شقق بأرقى مكان في بنها فيو رائع ومساحات تصل ل 185 م وتقسيط ل 36 شهر.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقة 125 م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 125 م للبيع بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

. شقق للبيع بنها بالتقسيط (3 غرف وريسبشن قطعتين و2 حمام ومطبخ أمريكانى ) استلم شقتك معاها هديتك . .
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القليوبية - مصر
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5,500 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها - في القليوبية مصر

شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

أبراج أعالي سيتي بنها . عنوان يقربك من كل الناس . بقرب خدمات بنها . وفي قلب المدينة هتحصل علي ش.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شقة 160م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر وحتى 185 متر . بأ.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: شقة 160م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر وحتى 185 متر . بأب.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: شقق للبيع بنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع بنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

لو تعبت من الدوشة وبتفكر على مكان هادى تسكن فيه . أعالى العقارية بتقدم لك. شقق للبيع فى بنها بالتق.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

11/12/2019
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صورة الاعلان: شقة 160م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

لعشاق الهدوء . امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

10/12/2019
صورة الاعلان: شقة 160م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

امتلك شقة 160مترفى أبراج أعالى سيتى فى بنها . شقق للبيع بنها بالتقسيط (3 غرف وريسبشن قطعتين و2 حما.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

3/12/2019
صورة الاعلان: شقه ببنها للبيع - في القليوبية مصر

شقه ببنها للبيع

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شقه ببنها للبيع 125م تقسيمه الشقه 125م 3غرف 2حمام ومطبخ وريسيبشن 2 قطعه البرج مرخص وكامل المرافق غ.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

30/11/2019
صورة الاعلان: شقة 125 م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 125 م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

امتلك شقة 125 مترفى أبراج أعالى سيتى فى بنها . شقق للبيع بنها بالتقسيط (3 غرف وريسبشن قطعتين و2 حم.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

30/11/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع في بنها - في القليوبية مصر

شقه للبيع في بنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شقة 160 للبيع تقسيط على 3 سنين بدون فوائد نص تشطيب مكونة من ( 3 غرف و 2 حمام ومطبخ وريسيبشن قطعتي.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

21/11/2019
صورة الاعلان: شقة 115م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 115م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

برجك مرخص يعني مش هتدور علي تراخيص ولا هتخاف من مخالفات الازاله ادفع 40% وقسط علي 36 شهر بالنظام ال.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

21/11/2019
صورة الاعلان: شقة 125 م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 125 م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

شقة 125 م للبيع بالتقسيط المريح شقة الاحلام (3 غرف – 2 حمام وريسبشن كبير قطعتين ) بادر بالحجز واست.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: شقة 115م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 115م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

وتروح بعيد ليه ؟ اعالي العقاريه جابتلك الامان والخصوصيه في اكتر المواقع الحيويه في بنها وبكل التسهي.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

16/11/2019
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