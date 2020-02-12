شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

لو تعبت من الدوشة وبتفكر على مكان هادى تسكن فيه . أعالى العقارية بتقدم لك. شقق للبيع فى بنها بالتقسيط. فى المنشية وكفر الجزار . مساحات مختلفة . فيو رائع . تقسيط مريح . معانا مافيش خسارة . مع أعالي العقارية . أنت دايمًا كسبان - للتواصل مع إدارة المبيعات 01000804822