شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)
|أبراج أعالي سيتي بنها . عنوان يقربك من كل الناس . بقرب خدمات بنها . وفي قلب المدينة هتحصل علي شقتك في مواقع مميزة بفيو ساحر . مساحات متنوعة تناسب كل الامكانيات . وتقسيط مريح علي 36 شهر . وسواء هتسكن أو تستثمر هتلاقي التسهيلات اللي تناسبك . مع أعالي العقارية . إنت دايما في القمة - للتواصل مع إدارة المبيعات 01000804822
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|roody20251
|التليفون:
|01000804822
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|العنوان:
|بنها \ المنشية \ ارض المحلج- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046683
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه