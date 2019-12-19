شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

أبراج أعالي سيتي بنها . عنوان يقربك من كل الناس . بقرب خدمات بنها . وفي قلب المدينة هتحصل علي شقتك في مواقع مميزة بفيو ساحر . مساحات متنوعة تناسب كل الامكانيات . وتقسيط مريح علي 36 شهر . وسواء هتسكن أو تستثمر هتلاقي التسهيلات اللي تناسبك . مع أعالي العقارية . إنت دايما في القمة - للتواصل مع إدارة المبيعات 01000804822