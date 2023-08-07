شقق للبيع بأرقي موقع بالشيخ زايد في الثورة الخضرا

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: شقق للبيع بأرقي موقع بالشيخ زايد في الثورة الخضرا - in Giza Egypt

Click on Photo to Enlarge

بأرقي موقع بالشيخ زايد الثوره الخضراء خطوات من هايبر وان - بجوار رويال سيتي - امام cairo gate علي الطريق الرئيسي الرابط بين الصحراوي و شارع النزهة - علي بعد دقائق من القرية الذكية بمقدم يبدا من 20% امتلك شقه العمر للاستثمار والسكن الراقي مساحة 175 متر تقسيمه مميزه:3 غرف + 3 حمام +ريسبشن 3 قطع + مطبخ كبير استلام داخلي نص تشطيب محاره وحلوق استلام خارجي مداخل رخام علي اعلي مستوي - وجهات مودرن شيك جدا احدي مشروعات شركه ايجي بلان للتطوير العقاري للتواصل والمعاينة و باقى التفاصيل : 01558919880
Contact The Advertiser:
Contact Name: shaimaa khairy
Telephone: +201558919880

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - shaikh zayed
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 9/8/2023
Ad Number: 2240238
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: شقة للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد - in Giza Egypt

شقة للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد

(For Sale)

- in Giza Egypt

شقه روف بالحي السابع 235م 3غرف ريسبشن 3 قطع 2حمام المتر ب11 الف الاجمالي2,502,000.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

2,502,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: شقة رووف للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد - in Giza Egypt

شقة رووف للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد

(For Sale)

- in Giza Egypt

شقة روف للبيع بسعر مميز في الحي الخامس الشيخ زايد مج2 , 190م 3 غرف و 2 حمام تسهيلات سداد علي 4 شهور .
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

7/8/2023
Ad Photo: شقة روف للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد - in Giza Egypt

شقة روف للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد

(For Sale)

- in Giza Egypt

شقه روف بالحي السابع أرقي احياء الشيخ زايد بسعر مميز جدا 175م فيو مفتوح بموقع متميز.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

6/8/2023
Ad Photo: شقة للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد , خلف كومباوند رويال - in Giza Egypt

شقة للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد , خلف كومباوند رويال

(For Sale)

- in Giza Egypt

إدفع 25٪ وقسط الباقي علي 5 سنوات . واشتري شقه في الشيخ زايد موقع مميز خلف كومباوند رويال سيتي .
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

5/8/2023
Ad Photo: استوديو مفروش للإيجار في دريم لاند مدينة 6 أكتوبر - in Giza Egypt

استوديو مفروش للإيجار في دريم لاند مدينة 6 أكتوبر

(For Rent)

- in Giza Egypt

استوديو مفروش للإيجار في دريم لاند مدينة 6 أكتوبر ويوجد شقه غرفتين نظام فندقى حمام سباحة فرش جديد .
Location:

Giza - Egypt
Category: 

1,400 Pound

25/6/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager