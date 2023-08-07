شقق للبيع بأرقي موقع بالشيخ زايد في الثورة الخضرا

(For Sale)
|بأرقي موقع بالشيخ زايد الثوره الخضراء خطوات من هايبر وان - بجوار رويال سيتي - امام cairo gate علي الطريق الرئيسي الرابط بين الصحراوي و شارع النزهة - علي بعد دقائق من القرية الذكية بمقدم يبدا من 20% امتلك شقه العمر للاستثمار والسكن الراقي مساحة 175 متر تقسيمه مميزه:3 غرف + 3 حمام +ريسبشن 3 قطع + مطبخ كبير استلام داخلي نص تشطيب محاره وحلوق استلام خارجي مداخل رخام علي اعلي مستوي - وجهات مودرن شيك جدا احدي مشروعات شركه ايجي بلان للتطوير العقاري للتواصل والمعاينة و باقى التفاصيل : 01558919880
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|shaimaa khairy
|Telephone:
|+201558919880
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|Location:
|- shaikh zayed
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|9/8/2023
|Ad Number:
|2240238
2,502,000 Pound
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1,400 Pound