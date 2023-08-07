شقق للبيع بأرقي موقع بالشيخ زايد في الثورة الخضرا

بأرقي موقع بالشيخ زايد الثوره الخضراء خطوات من هايبر وان - بجوار رويال سيتي - امام cairo gate علي الطريق الرئيسي الرابط بين الصحراوي و شارع النزهة - علي بعد دقائق من القرية الذكية بمقدم يبدا من 20% امتلك شقه العمر للاستثمار والسكن الراقي مساحة 175 متر تقسيمه مميزه:3 غرف + 3 حمام +ريسبشن 3 قطع + مطبخ كبير استلام داخلي نص تشطيب محاره وحلوق استلام خارجي مداخل رخام علي اعلي مستوي - وجهات مودرن شيك جدا احدي مشروعات شركه ايجي بلان للتطوير العقاري للتواصل والمعاينة و باقى التفاصيل : 01558919880