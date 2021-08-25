شقق للبيع او للايجار ببرج العرب

(للشراء (مطلوب))
|مطلوب شراء شقة ببرج العرب 70م كاملة العدادات بالغاز -ادوار منخفضة -مرخصة -ليس عليها مخالفات او تصالح -تشطيب جيد صالحة للسكنى يفضل منخفض المهندسين او المنطقة السكنية الاولى او على بعد دقائق من المدارس اليابانية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|داليا السعيد
|التليفون:
|01117373969
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|العنوان:
|البيطاش- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103489
(للإيجار)- في الإسكندرية مصر
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