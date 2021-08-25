شقق للبيع او للايجار ببرج العرب

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تفاصيل الإعلان
مطلوب شراء شقة ببرج العرب 70م كاملة العدادات بالغاز -ادوار منخفضة -مرخصة -ليس عليها مخالفات او تصالح -تشطيب جيد صالحة للسكنى يفضل منخفض المهندسين او المنطقة السكنية الاولى او على بعد دقائق من المدارس اليابانية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: داليا السعيد
التليفون: 01117373969

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العنوان: البيطاش- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103489
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