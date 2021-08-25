شقق للبيع او للايجار ببرج العرب

مطلوب شراء شقة ببرج العرب 70م كاملة العدادات بالغاز -ادوار منخفضة -مرخصة -ليس عليها مخالفات او تصالح -تشطيب جيد صالحة للسكنى يفضل منخفض المهندسين او المنطقة السكنية الاولى او على بعد دقائق من المدارس اليابانية