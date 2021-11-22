شقق في بلوم تاور

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بلوم تاور تقع الأبراج السكنية الثلاثة في قرية الجميرا الدائرية JVC ، وهي واحدة من أكثر المجتمعات شهرة في دبي ، وتوفر إحساسًا قويًا بالمجتمع مع وسائل الراحة للعيش النشط: احصل على بعض الراحة التي تستحقها في صالة الألعاب الرياضية الحديثة. في حمام السباحة الترفيهي ، يمكنك ممارسة الجري على مسار الجري ، أو حجز مدرج الحدث لحضور عرض أو الترفيه عن الضيوف في مسرحنا الخاص. وسائل الراحة: صالة رياضية حديثة الركض المسار ساونا وغرفة بخار للذكور والإناث مدرج الحدث مسرح خاص الترفيه وبركة السباحة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركو ارابيلا العقارية
التليفون: 00971568001976

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العنوان: gvc- gvc
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,200,000 درهم
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113747
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22/11/2021
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