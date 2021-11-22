شقق في بلوم تاور

بلوم تاور تقع الأبراج السكنية الثلاثة في قرية الجميرا الدائرية JVC ، وهي واحدة من أكثر المجتمعات شهرة في دبي ، وتوفر إحساسًا قويًا بالمجتمع مع وسائل الراحة للعيش النشط: احصل على بعض الراحة التي تستحقها في صالة الألعاب الرياضية الحديثة. في حمام السباحة الترفيهي ، يمكنك ممارسة الجري على مسار الجري ، أو حجز مدرج الحدث لحضور عرض أو الترفيه عن الضيوف في مسرحنا الخاص. وسائل الراحة: صالة رياضية حديثة الركض المسار ساونا وغرفة بخار للذكور والإناث مدرج الحدث مسرح خاص الترفيه وبركة السباحة